В сентябре в Казани откроется школа синхронного плавания

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской принято решение об открытии в сентябре в Казани школы по синхронному плаванию. Об этом журналистам сегодня рассказала депутат Государственной думы РФ, председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова.

Новая школа будет носить имя Покровской.

«Покровская — это наш бренд, то, что нам нужно, — сказала Павлова. — Кроме того, вы, Татьяна Николаевна, будете послом на предстоящем WorldSkills».

Затем Павлова подарила Покровской серебрянное колье работы молодых казанских ювелиров.

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