Instagram начал скрывать число лайков под постами пользователей

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram начала эксперимент по отказу от показа количества лайков, оставленных под постами пользователей. Об этом сообщается в ее официальном Twitter’е.

«Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», – объясняет свои цели руководство соцсети.

При этом пользователи видят список людей, которым понравился пост, но не общее количество оставленных ими отметок «нравится». Сам автор при этом сохраняет возможность увидеть число лайков, которые получила его запись, отмечает издание TechCrunch.

Пока эксперимент охватил семь стран. Это Австралия, Бразилия, Ирландия, Италия, Канада, Новая Зеландия и Япония. В случае признания подхода оправданным он станет повсеместным.

Тестировать вариант дизайна со скрытым количеством лайков Instagram начал еще весной, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

