Для участников WorldSkills Kazan 2019 приготовят более 70 тысяч эчпочмаков

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в Татарстане угостят национальными блюдами татарской кухни.

На одного человека будет приготовлено примерно 1,5 кг еды – всего 20 наименований.

Всего для 4 тыс. представителей национальных делегаций будет приготовлено около 6 кг еды, в том числе более 71 тыс. эчпочмаков, более 37 тыс. губадий и почти 19 тыс. беккенов.

Кроме того, для участников и гостей мировых соревнований приготовят 18 тыс. пирожков с вишней и 13 тыс. пирожков с черной смородиной, а также со злаковыми и пшеничными булочками.

Попробовать блюда можно будет на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», в Деревне WorldSkills и отелях города, а также на объекте сбора организованных групп посетителей и в местах проведения официальных мероприятий, приемов и фуршетов.

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