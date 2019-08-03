Специалисты рассказали о правилах покупки арбуза

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора по РТ рассказали, как правильно выбрать и купить арбуз или дыню.

Для более быстрого созревания бахчевых культур фермеры используют различные удобрения. При правильных действиях подобная подкормка не принесет вреда человеку, однако при избытке азотных удобрений в почве образуются нитраты. Особенно много таких веществ в рано поспевших ягодах.

Распознать арбуз, содержащий большой объем нитратов, можно по интенсивно красному цвету мякоти с некоторым фиолетовым оттенком. Также у здорового арбуза волокна, идущие от сердцевины к корочке, должны быть белого или темно-белого цвета, а не желтого. У хорошей ягоды срез будет искриться крупинками, глянцевая и гладкая поверхность должна насторожить покупателя.

Проверить, хороший ли арбуз, можно следующим способом: поместить маленький кусок мякоти в стакан с водой. При хорошем продукте вода должна помутнеть.

«Действующими санитарными правилами не допускается продажа арбузов и бахчевых культур частями, так как есть большая вероятность попадания патогенных микроорганизмов с кожуры внутрь продукта», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркивают, что не следует приобретать продукт частями, особенно в несанкционированных местах торговли, где они реализуются без сопроводительных документов.

Перед употреблением арбуз или дыню следует тщательно помыть, а нарезанную ягоду рекомендуется употребить в течение суток.

«Если вы почувствовали себя нехорошо, не стоит ограничиваться домашними средствами лечения, а нужно немедленно обратиться к врачу», — говорится в сообщении.

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