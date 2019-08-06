В России отзывают более шести тысяч автомобилей Audi Q5

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве почти 6,7 тыс. автомобилей марки Audi Q5. Информация опубликована на сайте федерального агентства.

Под программу попали три автомобиля Audi Q5, купленных в 2019 году. Причина — возможное отклонение от спецификации во время изготовления передней панели одного из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах произведут замену передней панели.

Также под отзыв попали 6 679 ТС, реализованных в 2017 — 2019 годах. Причина — сбой работы фиксатора на подкрылке, из-за чего накладка колесной арки может ослабнуть или же отсоединиться от автомобиля. Специалисты в ходе проверки закрепят деталь.

Ранее сообщалось, что Росстандарт объявил об отзыве 4 тыс. 473 автомобиля марки Volvo.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.