Татар-информ

6 августа 2019, 19:10

ОбществоСельское хозяйство

Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни

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ОбществоСельское хозяйство

Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни

Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава парламента РТ открыл серию зональных семинаров по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

(Тюлячинский район, 6 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Важно удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Тюлячинском районе РТ.

«Мы переживаем, что сокращается число сельских жителей. Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия. В Татарстане реализуется около 40 республиканских программ, которые призваны уравнять доступность услуг в городе и на селе. Нам нужна ответная реакция, чтобы сельские жители включились в эти программы, участвовали в них. На этой базе мы сможем поднять жизненный тонус сельчан», – сказал глава парламента республики.

Фарид Мухаметшин добавил, что важно поддерживать сельских инициативных жителей, и для этого в республике есть возможности. «У нас налажена система, есть диалог с представителями муниципальной власти. Люди, живущие на селе, должны почувствовать нашу заботу. Если мы ничего не будем предпринимать, то и они будут безынициативны», – заметил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что большая работа в Татарстане будет проведена по реализации национальных проектов, и руководители муниципалитетов должны привлечь максимальное количество проектов на свои территории. Он также призвал глав поселений информировать жителей о возможностях грантовой поддержки.

В Тюлячинском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельского населения. Его участниками стали главы муниципальных районов, сельских поселений, личных подсобных хозяйств, семейных ферм, представители районных ассоциаций фермеров, районных потребительских обществ, сельскохозяйственных потребкооперативов из 11 районов Татарстана.

Зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельчан в республике стали уже традиционными и проводятся с 2010 года. Совещание в Тюлячинском районе открыло серию подобных семинаров, которые в августе пройдут также в Аксубаевском, Зеленодольском и Тукаевском районах.

В Татарстане в настоящее время реализуется более 20 программ, поддерживающих фермеров на селе, из республиканского бюджета выделяются субсидии на приобретение скота и технологического оборудования, обустройство подъездных путей, строительство малых ферм и т. д. Работает республиканский закон о поддержке личных подсобных хозяйств. Для решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрированы сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Дважды в год депутаты Государственного Совета совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ проводят совещания с фермерами, на которых обсуждают все возникающие проблемы.  

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