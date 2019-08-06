Татар-информ

6 августа 2019, 15:36

ОбществоДуховная жизнь

В Курбан-байрам Президент РТ примет участие в намазе в Галеевской мечети

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ОбществоДуховная жизнь

В Курбан-байрам Президент РТ примет участие в намазе в Галеевской мечети

Фото: dumrt.ru, Султан Исхаков

Праздничный намаз и традиционная проповедь перед ним начнутся в 4 часа утра.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президента Татарстана Рустама Минниханова ожидают на праздничном намазе в Галеевской мечети 11 августа, в первый день празднования Курбан-байрама. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиуллин.

«Ожидается участие Президента Республики Татарстан в праздничном намазе в Галеевской мечети», – заявил Валиуллин.

 

В мечетях Казани празднование Курбан-байрама начнется в 4 часа утра с проповеди. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который продлится до 13 августа.

 

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