«Курбан-фест» устроят в казанском парке Горького в честь Дня жертвоприношения

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Семейные и детские праздники в честь Курбан-байрама пройдут на 11 площадках в столице и районах Татарстана. В Казани «Курбан-фест» с концертной программой, фуд-кортом и мастер-классами начнется 11 августа в 13.00 в парке имени Горького. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиуллин.

«Сейчас Курбан – не только религиозное, но общественно полезное мероприятие. В Казани будет семейный праздник в час дня. “Курбан фест: дари тепло“ – лозунг этого праздника. Он будет проходить в парке имени Горького. Это симбиоз религиозного и общественного праздника», – пояснил он.

Первый день Курбан-байрама раньше всех начнут праздновать в парке «Маленький принц» поселка Нагорный. Там в 10.00 начнутся концерты и крио-шоу, откроется трогательный зоопарк, будут делать аквагрим. Далее гости смогут перейти на площадку возле мечети «Нур Ислам», где детский праздник начнется в 13.00. Еще позже, в 17.00, развлечения для всей семьи организуют рядом с мечетью «Гаиля».

В течение всех трех дней празднования Курбан-байрама с 11 по 13 августа в мечети «Ярдэм» будут организовывать благотворительные обеды для всех желающих. В этих же числах в Дербышкинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей состоится детский праздник.

В Набережных Челнах 10 августа с 9 до 18 часов будет работать халяль-ярмарка. Утром 11 августа возле Соборной мечети Заинска начнется детский праздник с играми, аниматорами и угощением. В этот же день в Альметьевске пройдет общегородской праздник с розыгрышами, играми, конкурсами и угощениями для всех гостей. В селе Тавларово Рыбно-Слободского района 11 августа в 13.00 пройдет Курбан-меджлис для 150 человек, аналогичное мероприятие состоится в Менделеевском районе 13 августа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Курбан-байрам общественный транспорт Казани заработает в 3 часа утра.

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