В Курбан-байрам общественный транспорт, проходящий через мечети, заработает в 3 утра

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в день Курбан-байрама, 11 августа, маршруты общественного транспорта, которые проходят через мечети, начнут движение в 3 утра. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

«В мечетях города праздничный намаз начнется в 4 утра с проповеди. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течение трех дней, с 11 по 13 августа, в 16 местах», — отметил докладчик.

Он добавил, что службы города будут работать по поиску несанкционированных мест торговли жертвенными животными. Кроме этого, правоохранительные органы предпримут меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих в местах проведения праздника.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.