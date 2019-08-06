В Татарстане ожидается ветреная и дождливая погода

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, на территории Татарстана ожидается ветреная и дождливая холодная погода.

Как информирует Гидрометцентр РТ, в ночные часы местами, а днем в большинстве районов будут идти дожди.

«<…> местами по территории Республики Татарстан и в городе Казани ожидается сильный западный ветер порывами до 15–18 м/с», – отмечается в распространенном синоптиками предупреждении.

Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до +14, +19 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что теплая погода вернется в Татарстан не раньше 8 августа.

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