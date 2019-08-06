Шаймиев: ЮНЕСКО поддерживает обучение на родных языках как средство повышения качества образования

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Развитие материальной базы системы образования должно создавать условия для обучения детей на родных языках. Об этом заявил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, выступив на Х Международном фестивале школьных учителей в Елабуге.

«Мы ежегодно строим школы и детсады, это нужно делать с учетом будущего. Каждый гвоздь, который мы вбиваем в материальную базу образования, должен создавать условия для многоязычного образования детей», – сказал Шаймиев.

«Есть генеральные планы городов, где проживают люди многих национальностей. Нужно создавать условия для того, чтобы современное образование пришло на землю Татарстана», – добавил он.

Госсоветник Татарстана наполнил, что в республике ведется строительство сети полилингвальных центров, первый из которых получил название «Адымнар», что в переводе с татарского языка означает «Шаги». «Это шаги к миру и согласию через знание, это современный проект. Он пока трехъязычный, и он беспроигрышный», – подчеркнул Шаймиев.

Госсоветник РТ напомнил, что является официальным представителем организации ЮНЕСКО, которая занимается вопросами образования и культуры. «ЮНЕСКО поддерживает обучение на родных языках как одно из средств повышения качества образования. ЮНЕСКО поддерживает двуязычное или многоязычное обучение на всех ступенях образования. ЮНЕСКО поддерживает изучение языков как один из важнейших компонентов межкультурного образования», – подчеркнул он.

В своем выступлении Минтимер Шаймиев обратил внимание на важность подготовки учителей со знанием русского, татарского и английского языков. «Главное в образовании – это подготовка кадров. Это тот случай, когда кадры решают все», – резюмировал Госсоветник Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минтимер Шаймиев выступил с публичной лекцией на Х Международном фестивале школьных учителей в Елабуге.

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