Минтимер Шаймиев выступил с публичной лекцией на Х Международном фестивале школьных учителей

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном открытии Х Международного фестиваля школьных учителей и выступил с публичной лекцией. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Фестиваль школьных учителей сегодня открылся в Елабуге, на него съехались более 500 учителей из разных регионов РФ и зарубежья. До начала форума Минтимер Шаймиев в сопровождении заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой ознакомился с тематической выставкой в рамках национального проекта «Образование». Татьяна Ларионова возглавляет группу регионального отделения партии «Единая Россия» по контролю за исполнением национальных проектов в Татарстане.

Далее на церемонии открытия форума с приветственными словами к педагогам обратились министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и глава Елабужского района Геннадий Емельянов. «Минтимер Шаймиев выступил с публичной лекцией перед участниками форума. Со сцены он прежде всего поблагодарил всех учителей за их заботу о детях, а значит и о нашем будущем», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

Минтимер Шаймиев также отметил, что фестиваль школьных учителей имеет продуманную красивую программу и проходит в одном из красивейших городов Татарстана с богатой историей. Госсоветник РТ напомнил, что еще в его школьные годы знания его современникам давали учителя – выпускники Елабужского института.

Тема Х Международного фестиваля школьных учителей – «Школа перемен». Участники обсудят как должна измениться роль учителя в век открытой информации, какова эффективность традиционных и новых форматов школьного образования разных стран.

На дискуссионных площадках и мастер-классах участники фестиваля примут участие в обсуждении таких проблем, как создание образовательного полилингвального пространства, использование цифровых образовательных технологий в школе, развитие и поддержка одаренности школьников, реализация инклюзивного образования, организация и руководство проектной и исследовательской деятельности школьников, имидж современного учителя.

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