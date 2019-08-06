Мидхат Шагиахметов: Партии, не набравшие 3% голосов, допущены к бесплатному эфиру

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Действующее ранее условие, согласно которому партия, не набравшая 3% голосов, не допускается к бесплатному эфирному времени, в этом году отменено. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов во время жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, бесплатного эфирного времени на региональных государственных телерадиоканалах.

«Действующее ранее условие, при котором партия, не набравшая 3% голосов, не допускается к бесплатному эфирному времени, в этом году отменено. Участвовать в жеребьевке могут все партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, на равных условиях. Порядок жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах утвержден постановлением ЦИК РТ от 18 июля. Политические партии участвовали в жеребьевке в очередности, соответствующей хронологическому порядку регистрации», – отметил спикер.

Бесплатное эфирное время предоставляется на региональных государственных телерадиоканалах ГТРК «Татарстан», АО «ТРК “Новый век“», АО «Татмедиа» и ООО «Татарстан 24». Его общий объем составит 570 минут.

«Обеспечены равные права и возможности для всех наших кандидатов. В ходе подготовки к этой избирательной кампании мы внесли изменения в наш Избирательный кодекс. Все зарегистрированные политические партии имеют право на бесплатный эфир», – заявил после жеребьевки Мидхат Шагиахметов журналистам.

Сегодня в 9.00 было распределено время между политическими партиями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов. В 11.00 – между зарегистрированными кандидатами с 1-го по 25-й одномандатный избирательный округ, а в 14.00 состоится жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов с 26-го по 50-й одномандатный избирательный округ. Мероприятие проходит в казанском ДК «Московский».

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