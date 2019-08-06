«Равные права и возможности»: партиям предоставлено 570 минут бесплатного времени

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, бесплатного эфирного времени на региональных государственных телерадиоканалах ГТРК «Татарстан», АО «ТРК “Новый век“», АО «Татмедиа» и ООО «Татарстан 24» состоялась в казанском ДК «Московский».

«На жеребьевке присутствуют члены ЦИК РТ, представители всех семи политических партий, которые прошли процедуру регистрации, а также представители СМИ республики. К нам обратились две республиканские газеты, “Республика Татарстан“ и “Ватаным Татарстан“, с просьбой провести жеребьевку по распределению бесплатной площади в своих изданиях. Поскольку это отвечает интересам как партий, там и самих газет, мы пошли им навстречу и предоставили такую возможность», – отметил в своей речи председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Он также напомнил, что в Татарстане завершилась регистрация кандидатов по партийным спискам. ЦИК РТ зарегистрировал семь республиканских списков кандидатов в депутаты и 336 кандидатов по одномандатным избирательным округам, из них от политических партий – 179, в порядке самовыдвижения – 157.

«От “Единой России“ зарегистрирован 41 кандидат, от “Справедливой России“ – 42, от ЛДПР – 43, от КПРФ – 46, от “Коммунистов России“ – пять, от Партии Роста и партии “Яблоко“ – по одному кандидату. С 10 августа начинается новый этап избирательной кампании – предвыборная агитация в СМИ. Закон гарантирует кандидатам и политическим партиям использование эфирного времени на безвозмездной основе», – отметил Шагиахметов.

На предстоящих выборах бесплатный эфир представляют филиал ГТРК «Татарстан» (два телеканала, один радиоканал), АО «ТРК “Новый век“» (один телеканал, один радиоканал), АО «Татмедиа» (два телеканала и пять радиоканалов). Впервые в предоставлении бесплатного эфирного времени участвует телеканал «Татарстан 24».

«Всего у нас четыре организации телерадиовещания на 13 каналах. Согласно закону, на каждом из каналов для предвыборной агитации предоставляется не менее 30 минут по рабочим дням, а на каналах, которые вещают менее двух часов в день, – одна четвертая часть от общего времени вещания», – заметил руководитель республиканского ЦИК.

Общий объем эфирного времени, предоставляемого на каналах ГТРК «Татарстан», ТРК «Новый век» и «Татарстан 24», составит 570 минут. Также сегодня пройдет жеребьевка между зарегистрированными кандидатами-одномандатниками.

«Созданы равные права и возможности для всех наших кандидатов. Даже те политические партии, которые на прошлых выборах не набрали соответствующий процент и по нашему законодательству не должны были иметь права доступа к бесплатному эфиру, его получат. В ходе подготовки к этой избирательной кампании мы внесли изменения в наш Избирательный кодекс. Все зарегистрированные политические партии имеют право на бесплатный эфир», – заявил после жеребьевки Мидхат Шагиахметов журналистам.

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