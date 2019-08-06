(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани продлили ограничение движения по Мамадышскому тракту и улице Главная до 29 августа, сообщает мэрия столицы РТ, ссылаясь на распоряжение исполкома.

Частичное перекрытие движения по тракту действует на участке от Интернациональной до выезда из Казани (границы с Пестречинским районом), а по улице Главная — на участке от улицы Халезова до Окружной.

Причина — продление срока ремонта улично-дорожной сети. Ранее сообщалось, что движение по Мамадышскому тракту будет восстановлено с 1 августа.

Напомним, частичное перекрытие движения автотранспорта до 15 августа также действует на улицах Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева.

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