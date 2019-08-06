КФУ вошел во всемирный рейтинг университетов от CWUR

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в список лучших вузов мира 2019-2020 годов, составленный Центром всемирного рейтинга университетов (CWUR). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего в рейтинг вошли 2 тыс. вузов из разных стран. Первое место занял американский Гарвардский университет, в топ-5 также вошли Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет (США), Кембриджский и Оксфордский университеты (Великобритания).

Из российских вузов лучший результат показал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, разместившийся на 222-м месте. Казанский же университет стал 1090-м.

Как отмечается в сообщении министерства, «CWUR оценивает вузы по семи критериям: качество образования (25% от суммарной оценки), востребованность выпускников на рынке труда (25%), качество научно-преподавательского состава (10%), уровень научной деятельности (10%), качество публикаций (10%), авторитет (10%), цитируемость (10%)».

Некоторые из этих критериев оценивались только для вузов, вошедших в топ-1000. КФУ по востребованности выпускников оказался на 1450-м месте, а по уровню научной деятельности – на 1043-м.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КФУ вошел в топ-100 лучших российских университетов по версии журнала Forbes.

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