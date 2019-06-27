Четыре татарстанских вуза вошли в рейтинг лучших российских университетов по версии Forbes

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Четыре вуза из Татарстана вошли в топ-100 лучших университетов РФ по версии Forbes, информирует пресс-служба журнала.

Так, самую высокую строчку среди высших учебных заведений Казани (23) занимает Казанский (Приволжский) федеральный университет, набравший в зачетном рейтинге 43,88 балла. На 55-м месте топ-100 вузов с 39,99 балла оказался Казанский государственный медицинский университет Минздрава России.

63-ю и 75-ю позиции заняли Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ (39,49) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (38,77) соответственно.

В тройке лидеров рейтинга оказались московские вузы: НИТУ «МИСиС», суммарный результат которого оказался 54,11 балла; МГИМО, количество баллов которого составило 52,24 балла; Московский физико-технический институт с 52,01 балла.

Исследование производилось на основе данных мониторинга эффективности деятельности более 1 тыс. учреждений высшего образования, который подготовило Минобразования РФ. При составлении рейтинга учитывались качество образования, а также статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes был изучен перечень биографий более 1,6 тыс. представителей российской элиты, которые входят в список Forbes, и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.

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