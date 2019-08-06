Татар-информ

6 августа 2019, 08:32

ОбществоЗдоровье и среда

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для водителей за непропуск скорой помощи

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ОбществоЗдоровье и среда

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для водителей за непропуск скорой помощи

Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение водительских прав до одного года.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон об ужесточении ответственности для водителей, которые не пропустили машину скорой помощи на дороге, сообщает РИА Новости.

Согласно новации, если владелец автомобиля не пропустил «скорую» или машину других экстренных служб с включенными сиренами и мигалками, то ему грозит штраф до 5 тыс. рублей (вместо прежних 500 рублей) или лишение водительских прав сроком до одного года (вместо прежнего срока до 3 месяцев). 

Также в УГ РФ вносятся изменения, согласно которым воспрепятствование работе медицинских работников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, лишением свободы до 2 лет или принудительными работами до 2 дет. Если же действия гражданина повлекли смерть пациента, он будет караться лишением или ограничением свободы до четырех лет или принудительными работами на такой же срок.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон 26 июля. 

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