Татар-информ

26 июля 2019, 23:26

Здоровье и среда

В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих машины скорой помощи

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Здоровье и среда

В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих машины скорой помощи

Размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей – вместо прежних 500 рублей.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает наказание для водителей, которые отказались пропускать машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными сиренами и мигалками. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новации, размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей (вместо прежних 500 рублей), а срок лишения нарушителя водительских прав — от 3 месяцев до одного года (ранее нарушителей могли лишить прав на срок до 3 месяцев).

Также в документе говорится о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Воспрепятствование работе медицинских работников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, ограничением свободы до двух лет или принудительными работами до двух лет. Если подобные действия повлекли смерть пациента, они будут караться лишением или ограничением свободы до четырех лет или принудительными работами на такой же срок.

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