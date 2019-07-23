В Казани до 15 августа ограничат движение по трем улицам

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). До 15 августа в столице РТ частично перекрыли улицы Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева, сообщает пресс-служба мэрии Казани, ссылаясь на подписанное в исполкоме распоряжение.

Так, ограничение движения действует на следующих участках: проспект Победы — ул. Галии Кайбицкой, дом № 17 по ул. Рашида Вагапова — ул. Академика Сахарова, ул. Академика Сахарова — ул. Академика Глушко.

Причина временных неудобств — ремонт улично-дорожной сети.

Кроме того, в этот же период времени будет частично перекрыта улица Аделя Кутуя.

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