Фарид Мухаметшин проведет зональные совещания по поддержке личных подворий в Татарстане

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин проведет в Татарстане серию зональных семинаров-совещаний по поддержке личных подсобных хозяйств и развитию деловой активности сельчан. Первый из них пройдет сегодня в Тюлячинском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Перед началом совещания Председатель Госсовета РТ примет участие в торжественном открытии сельского Дома культуры в селе Казаклар после капитального ремонта, посетит убойный цех и племрепродуктор в селе Урумширма, ознакомится с деятельностью резидентов промышленного парка «Тюлячи».

«Зональный семинар-совещание в Тюлячинском районе открывает серию подобных семинаров, которые в августе этого года пройдут также в Аксубаевском, Зеленодольском и Тукаевском районах. Зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельчан в республике стали уже традиционными и проводятся с 2010 года», – отметили в пресс-службе.

В Татарстане большое внимание уделяется развитию частных подворий. Фермеров поддерживают субсидиями и различными льготами на законодательном уровне. Ежегодно частные подворья производят более половины общего объема сельхозпродукции.

В Татарстане в настоящее время реализуется более 20 программ, поддерживающих фермеров на селе, из республиканского бюджета выделяются субсидии на приобретение скота и технологического оборудования, обустройство подъездных путей, строительство малых ферм. Работает республиканский закон о поддержке личных подсобных хозяйств. Для решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрированы сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

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