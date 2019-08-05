В Татарстане после капремонта откроются два дома культуры

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Завтра, 6 августа, сразу в двух районах РТ состоится торжественное открытие домов культуры, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

В рамках нацпроекта «Культура» был отремонтирован ДК в селе Азеево Новошешминского района. В полувековом здании заменили двери, окна, обновили системы электричества, водоснабжения и канализации, также была отремонтирована сцена, крыша и проведены работы по благоустройству прилегающей территории. В обновленное учреждение была закуплена новая мебель, звуковое оборудование и компьютерная техника.

Второй объект находится в селе Казаклар Тюлячинского района. В здании 1983 года постройки рабочие заменили кровлю, окна и двери, обновили систему коммуникаций и поставили новую котельную. Этот Дом культуры станет центром культурно-просветительской жизни также для жителей соседней деревни Малое Кибякози. В здании находится библиотека. А с нового учебного года начнут работать кружки.

Всего в 2019 году по региональному проекту «Культурная среда» запланировано строительство и капремонт 64 объектов культуры.

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