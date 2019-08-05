МЧС напоминает татарстанцам об осторожности во время сильного ветра и грозы

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в течение дня до 21 часа на территории республики возможны сильные ливни, грозы, а также усиление ветра до 23 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

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