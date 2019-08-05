Эксперты составили собирательный социальный портрет самозанятого Татарстана

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Агентство «ПромРейтинг» провело исследование среди самозанятых Татарстана и составило собирательный социальный портрет микропредпринимателя РТ, который официально зарегистрировался самозанятым.

Оказалось, что типичный самозанятый республики — это девушка 28 — 35 лет, которая предоставляет услуги, требующие специального образования, в будущем надеется расширить свой бизнес, ощущает страх от неполного следования нормам законодательства, имеет опыт работы микропредпринимателем более двух лет, не боится экспериментировать и ошибаться, а также зарабатывает, прежде всего, чтобы иметь возможность помогать детям.

Согласно опросу, подтолкнуть микропредпринимателей к регистрации в качестве самозанятого могут следующие изменения: строгая ответственность за уклонение от регистрации, информирование о ее преимуществах, доработка вопросов пенсионного и медицинского обеспечения самозанятых, снижение для них налоговой нагрузки, а также персональное информирование о возможности регистрации.

Кроме того, эксперты агентства выяснили, что главная причина, по которой микропредприниматели Татарстана не хотят официально регистрироваться в качестве самозанятых, это утрата анонимного статуса перед государством. Также опрошенные ссылаются на отсутствие информации о преимуществах при регистрации, бюрократической волокитой и нежеланием ходить по кабинетам.

С 1 января 2019 года Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов России, где ввели налог для самозанятых.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что с начала года самозанятые Татарстана заплатили около 20 млн рублей налогов на профессиональный доход.

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