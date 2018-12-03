Самозанятые Татарстана заплатили около 20 млн рублей налогов на профессиональный доход

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сумма уплаченного налога на профессиональный доход в Татарстане с начала года достигла порядка 20 млн рублей. Такую сумму назвал руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам первых шести месяцев этого года.

«На сегодняшний день на территории республики зарегистрировались почти 20 тыс. налогоплательщиков, 499 из них несовершеннолетние. Сумма уплаченного налога составила около 20 млн рублей», - сказал Сафиуллин.

Более 70% плательщиков налога на профессиональный доход ранее не регистрировали свою деятельность, то есть вышли из тени, отметил он.

При этом Сафиуллин считает, что привлечение самозанятых к регистрации идет недостаточными темпами. Нужно обратить внимание на бюджетников, в том числе преподавателей, а также студентов и школьников, среди которых могут быть потенциальные плательщики налога на профессиональный доход.

В Татарстане с начала 2019 года действует экспериментальный налоговый режим. До конца года планируется, что в республике появится 60 тыс. официально зарегистрированных самозанятых.

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