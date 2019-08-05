Татар-информ

5 августа 2019, 19:18

Общество

Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийской премии «Headliner года»

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Общество

Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийской премии «Headliner года»

Фото: пресс-служба премии

В 2019 году конкурс пройдет в третий раз.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). С 1 августа стартовал прием заявок на соискание всероссийкой премии «Headliner года», сообщают организаторы конкурса. 

Цель премии — составить карту интересных инициатив со всех уголков страны, которые меняют жизнь и формируют тренды, выделить и поощрить хедлайнеров. 

Поучаствовать в новом сезоне может любой желающий, имеющий достижения в науке, культуре и искусстве, бизнесе, спорте и общественной деятельности. Во всех пяти номинациях лидеров будут выбирать путем открытого голосования. Кроме того, участников будет судить экспертный совет, в состав которого войдут известные общественные деятели и специалисты из разных сфер. Жюри выберет абсолютного победителя, который получит 2 млн рублей. Лидер народного голосования будет удостоен премии в 1 млн рублей. В каждой из пяти номинаций будут выбраны по два победителя. 

Подать заявку на участие в премии «Headliner года» можно на сайте award.head-liner.ru до 15 октября, голосование пройдет с 16 октября по 15 декабря.

В 2018 году в конкурсе участвовали различные деятели из Татарстана: казанский уличный художник AleshaArt, руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова, руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» Мурат Димитров и др.

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