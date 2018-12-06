В Татарстане продолжается голосование в рамках премии «Headliner года»

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Татарстанцы могут принять участие в онлайн-голосовании в рамках всероссийской премии «Headliner года», сообщают организаторы конкурса.

Любой желающий может отдать свой голос за участника конкурса, который внес свой вклад в развитие культуры, науки, общественной жизни и спорта в стране.

Организаторы также приглашают жителей республики самим принять участие. Заявку можно отправить до 15 декабря через сайт award.head-liner.ru. Всего в конкурсе — пять номинаций.

Абсолютный победитель премии, которого выберет экспертный совет, получит приз 2 млн рублей, а победитель народного голосования — 1 млн рублей. Также в каждой номинации выберут по два призера.

В конкурсе участвуют различные деятели из Татарстана: казанский уличный художник AleshaArt, руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова, руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» Мурат Димитров и др.

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