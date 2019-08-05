В ДУМ РТ напомнили об изменении во времени ночного и утреннего намазов

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). 8 августа времена совершения ночного и утреннего намазов вернутся к исходным значениям, которые действовали в Татарстане до 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В муфтияте напомнили, что в связи с географическими особенностями нашего региона с 5 мая до 8 августа было принято решение «условно принять за время вхождения ночного намаза полтора часа после захода солнца, а время завершения „Сухура“ и начало времени утреннего намаза отсчитывать за два часа до восхода солнца».

Так, 8 августа время ночного намаза наступает позже (в Казани 22:06), а 9 августа время утреннего намаза наступает раньше (в Казани 00:14).

Ранее «Татар-информ» сообщало, что ДУМ РТ получило более 200 заявок от нуждающихся на получение мяса курбан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.