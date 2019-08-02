ДУМ РТ приняло более 200 заявок от нуждающихся на получение мяса курбан

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В преддверии Курбан-байрама, который в этом году отмечается 11 августа, благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает принимать заявки на забой жертвенных животных и оказание продовольственной помощи нуждающимся, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

«В рамках акции „Накорми нуждающегося“ каждый желающий может приобрести в фонде „Закят“ ДУМ РТ барашка и передать мясо малоимущим», — говорится в сообщении.

В адрес «Закята» поступило уже более 200 заявок на получение мяса курбан, среди них — малоимущие, инвалиды, сироты и люди, попавшие в трудную ситуацию.

Фонд принимает на себя решение всех организационных вопросов, а также консультирует по процедуре жертвоприношения, эти услуги бесплатные.

Один баран в этом году стоит 8 тыс. рублей, их количество ограничено.

Заявку можно подать до 8 августа. Телефон для справок: +7 (843) 225-33-22.

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