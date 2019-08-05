На Свияжские холмы приедут около 300 старинных автомобилей из России, Украины, Польши и Белоруссии

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Около 300 ретро-автомобилей и мотоциклов из разных регионов России и зарубежья приедут на XIII фестиваль исторической техники в горнолыжный комплекс «Свияжские холмы». С 10:00 10 августа на площадке можно будет увидеть аутентичную технику, рассказал председатель оргкомитета мероприятия Альберт Бикбулатов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Зарегистрировано около 300 старинных автомобилей и мотоциклов. Практически все регионы России будут представлены, есть участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Сыктывкара. В этом году к нам прибудут участники из Польши, Белоруссии и Украины», — поделился он.

Для экспозиции отобрали только аутентичные машины старше 30 лет — автомобили и мотоциклы с современными деталями на фестиваль не попали.

«Максимально оригинально сохраненные. Естественно, жидкости, резина могут быть [новыми]. Есть автомобили почти на 100% сохранные, которые не подвергались реставрации», — подчеркнул член правления «Авторетроклуб-21» Ильяс Акулов.

На площадке также пройдет автосабантуй, конкурс на лучшего водителя ретро-автомобиля и мотоцикла. Для иногородних участников проведут экскурсию в Раифский монастырь и дендрарий Волжско-камского заповедника. А главным событием фестиваля станет ретро-ралли на кубок Российской автомобильной ассоциации.

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