Свияжские холмы примут Международный фестиваль исторической техники и ретро-ралли

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). С 9 по 11 августа на территории Верхнеуслонского района, в городе-курорте Свияжские холмы, состоится XIII Международный фестиваль исторической техники, пишет «Волжская новь».

Торжественное открытие фестиваля состоится 9 августа, в нем примут участие первые лица республики.

На Свияжских холмах фестиваль будет проводиться второй год подряд, раньше он проходил в Зеленодольском районе, затем пять лет подряд в Казань-ринге.

По словам секретаря «Авторетроклуба» Ирины Никитской, география фестиваля продолжает расширяться. На фестиваль съедутся представители Татарстана и других регионов России, а также гости из Прибалтики, Польши, Украины, Беларуси.

В рамках фестиваля 10 августа на территории Верхнеуслонского района пройдет ретро-ралли с участием исторической техники на Кубок РАФ (Российской автомобильной федерации).

Старт будет дан на территории города-курорта Свияжские Холмы, затем пройдет через Свияжск, Иннополис, Верхний Услон, через паромную переправу и завершится финишем на Площади Тысячелетия в Казани.

Жители и гости Верхнего Услона смогут полюбоваться ретро-автомобилями на площади у Парка Героев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.