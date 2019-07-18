Татар-информ

18 июля 2019, 21:47

Общество

Свияжские холмы примут Международный фестиваль исторической техники и ретро-ралли

Рекомендуем

Общество

Свияжские холмы примут Международный фестиваль исторической техники и ретро-ралли

Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

На фестиваль съедутся представители Татарстана и других регионов России, а также гости из Прибалтики, Польши, Украины, Беларуси.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). С 9 по 11 августа на территории Верхнеуслонского района, в городе-курорте Свияжские холмы, состоится XIII Международный фестиваль исторической техники, пишет «Волжская новь».

Торжественное открытие фестиваля состоится 9 августа, в нем примут участие первые лица республики.

На Свияжских холмах фестиваль будет проводиться второй год подряд, раньше он проходил в Зеленодольском районе, затем пять лет подряд в Казань-ринге.

По словам секретаря «Авторетроклуба» Ирины Никитской, география фестиваля продолжает расширяться. На фестиваль съедутся представители Татарстана и других регионов России, а также гости из Прибалтики, Польши, Украины, Беларуси.

В рамках фестиваля 10 августа на территории Верхнеуслонского района пройдет ретро-ралли с участием исторической техники на Кубок РАФ (Российской автомобильной федерации).

Старт будет дан на территории города-курорта Свияжские Холмы, затем пройдет через Свияжск, Иннополис, Верхний Услон, через паромную переправу и завершится финишем на Площади Тысячелетия в Казани.

Жители и гости Верхнего Услона смогут полюбоваться ретро-автомобилями на площади у Парка Героев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Поколение дзен и социальных сетей: в Казани обсудили влияние цифровизации на общество
Новости дня
22:27
Равиль Ахметшин вручил награды организаторам за проведение московского Сабантуя

Организаторами выступили Татарская национально-культурная автономия города Москвы, Правительство Татарстана, Полномочное представительство РТ в РФ.

22:07
Тетюшан призвали более активно участвовать в развитии сельских поселений

Глава района отметил, что необходимо правильно расставлять приоритеты, решать поставленные на собраниях жителей поселений задачи.

21:47
Свияжские холмы примут Международный фестиваль исторической техники и ретро-ралли

На фестиваль съедутся представители Татарстана и других регионов России, а также гости из Прибалтики, Польши, Украины, Беларуси.

21:20
В России отзывают более 100 автомобилей Audi
21:05
Альметьевец завоевал два «золота» на всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации

В соревнованиях приняли участие свыше 120 спортсменов из Москвы, Ставрополя, Томска, Санкт-Петербурга и других городов России.

20:50
Казанцы назвали детей Тамира, Алихан и Иллария

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 425 малышей.

20:39
Черемшанское предприятие погасило задолженность по зарплате

Девяти сотрудникам были выплачены долги на сумму почти 252 тыс. рублей.

20:31
Поколение дзен и социальных сетей: в Казани обсудили влияние цифровизации на общество

Федеральные эксперты обсудили опыт и успешные практики РТ, как цифровизация качественно меняет жизнь граждан во всех сферах жизни.

20:20
Haier становится тем магнитом, который притягивает новых резидентов в ТОСЭР Набережных Челнов

Потенциальные резиденты во главу угла своих интересов ставят не льготы ТОСЭР, а возможность найти новых партнеров для бизнеса.

20:08
В Казани впервые пройдет спортивный проект «Арена Героев»

Мероприятие будет проходить на стадионе «Казань Арена» с 19 по 21 июля.

19:50
Эльдар Тимергалиев: Лучше «сарафанного радио» для привлечения иностранных компаний ничего нет

Компания «Кёниг Модуло» намерена в Набережных Челнах полностью сконцентрировать производственные мощности, которые пока разбросаны по России.

19:39
Ленар Шафигуллин из Татарстана возглавил Нижегородское УФАС России

Ранее Шафигуллин был директором Учебно-методического центра Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности замруководителя УФАС по РТ.

19:25
Форвард Андрей Кощеев продлил контракт с УНИКСом

Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по системе «1+1».

19:15
Команда Татарстана заняла второе место на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон»

Спортсменов поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Александр Шадриков.

19:04
Древние могилы, найденные под Аксубаево, признаны археологическим наследием и взяты под охрану

Захоронение, расположенное между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы, относят предположительно к X–XIII вв.

18:55
На время «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение транспорта

Регистрация на участие в мероприятии продлится до 22 часов 20 июля.

18:41
В Минсельхозпроде Татарстана обсудили перспективы сотрудничества с коллегами из Республики Дагестан

Программа визита делегации Дагестана включает посещение ряда предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств в районах.

18:27
Президенту Татарстана предложат пересмотреть нормативы накопления ТКО

Совет по предпринимательству, бизнесмены и республиканские ведомства считают, что существующий норматив завышен.

18:21
Российское экологическое общество объявило благодарность «Татнефти» за достижения в области экологии

В 2018 году компания направила на обеспечение экологической безопасности свыше 11 млрд рублей.

18:13
В Набережных Челнах возникли затруднения с размещением резидентов ТОСЭР пищевого профиля

Пищевой кластер — одно из направлений, которое может спасти челнинскую экономику от монопрофиля.

18:06
В Свияжске Тимур Бекмамбетов поставит эскиз спектакля по мотивам историй о Ходже Насреддине

Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» пройдет на острове-граде с 8 по 18 августа.

17:57
«Татнефть» сформирует первый в России кластер по выпуску композитов и изделий из них

Нефтяники выбрали технологию итальянской компании Conser, которая уже используется на заводах Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

17:49
Рустам Минниханов рассказал на форуме «Сэлэт» о своих увлечениях в молодости

В этом году участниками форума станут 18 тыс. человек из Татарстана, регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

17:41
Бизнесмен из Чистополя, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов, выплатил 6,3 млн долга

Предприниматель покупал у рыбаков товар и продавал в своих организациях, однако в декларации необходимые данные он не вносил.

17:21
В Татарстане экипаж ДПС помог добраться до больницы женщине, у которой за рулем начались роды

Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль, выяснили, что женщине требуется помощь и сопроводили ее до роддома.

События