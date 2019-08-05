(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В менделеевском парке «Ушковские острова» построят первый в Татарстане памп-трек, передают «Менделеевские новости».
Начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития района Артур Захарян рассказал, что возведение конструкции начнут в рамках третьей очереди строительства парка.
Памп-трек — специальная велосипедная трасса, состоящая из чередующихся ям, кочек, контруклонов. Строительство объекта находится на контроле главы Менделеевского района Валерия Чершинцева.
Ремонтные работы во второй части парка стартовали в начале июня. На территории также оборудуют дорожки для роликов и скейтбордов, новые тротуары.