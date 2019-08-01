Татар-информ

1 августа 2019, 09:30

Политика

Ремонт дорог и благоустройство сквера: челнинцы включились в разработку проекта «Наш двор»

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Политика

Ремонт дорог и благоустройство сквера: челнинцы включились в разработку проекта «Наш двор»

Фото: Эльвира Мухаметдинова

«Единая Россия» выступила с инициативой запустить в Татарстане новую программу по обновлению придомовых территорий.

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Активисты «Единой России» провели встречу с жителями дома 38/05 Набережных Челнов, обсудив варианты благоустройства придомовой территории. Встреча прошла в рамках разработки государственной республиканской программы «Наш двор».

 

«Жители 17-го подъезда жалуются на свою отдаленность от “благ цивилизации” – все спортивные и игровые площадки находятся в начале дома. Пришлось напомнить им, что четыре года назад вдоль дома не было даже тротуаров. Дети, которые ходили из 12-го комплекса в школу 38-го комплекса, вынуждены были в межсезонье месить ногами грязь. Не было здесь и нормального освещения. Все это появилось благодаря настойчивости проживающих здесь людей и нашим усилиям. Впрочем, очень отрадно, что жители продолжают проявлять активность и стремятся усовершенствовать свой двор, мы будем им в этом всячески помогать», – отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» координатор встречи – член партии «Единая Россия» и депутат городского Совета Олег Николаев.

По словам главы администрации Центрального района Искандара Галимова, он полностью разделяет желание жителей дома 38/05 отремонтировать и расширить внутриквартальные дороги.

«Мусоровозам и другой спецтехнике трудно лавировать между припаркованными машинами. Личный транспорт должен стоять в “карманах“ и не препятствовать проезду. Качество покрытия “внутрикварталки“ также пора менять. Дороги внутри комплексов разбиты. Город ежегодно выделяет средства на ремонт, но этого явно недостаточно. Теперь вся надежда на новый проект “Наш двор“, благодаря которому, я надеюсь, мы в корне изменим ситуацию», – заметил руководитель районного исполкома.

Еще одной особенностью дома стал островок многолетних деревьев, который чудом уцелел во время застройки микрорайона. Благодаря стараниям местных жителей и личному вмешательству мэра Наиля Магдеева зеленый уголок удалось не только сохранить, но и придать ему официальный статус: теперь территория с растущими деревьями является сквером и носит имя Рината Гилязова. Однако вопрос его благоустройства пока «завис».

«В прошлом году в социальных сетях проводилось голосование, с помощью которого определялось, какие общественные пространства Автограда необходимо благоустроить в первую очередь. Челнинцы проголосовали за другие места. Немного обидно, но ничего. Постараемся использовать другие ресурсы, в том числе и республиканскую программу “Наш двор”», – заявил Галимов.

Депутаты Госсовета РТ, члены фракции «Единая Россия», выступили с инициативой создать новую республиканскую программу по обновлению придомовых территорий «Наш двор». Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение ее разработать. Предполагается, что за пять лет (2020–2024 годы) в ходе реализации целевой программы в республике будут отремонтированы дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики.

Сейчас общественники проводят встречи с жителями домов и выясняют, в чем конкретно нуждается та или иная дворовая территория. В Набережных Челнах такие обсуждения уже прошли почти во всех районах. Как показала практика, дворовые проблемы в Автограде довольно типичны. Люди жалуются на разбитые внутриквартальные дороги и обилие машин, отсутствие зон отдыха для пожилых людей и недостаточное внимание полиции к асоциальным элементам.

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