С 12 августа МФЦ РТ начнут выдавать разрешения на охоту на птиц

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Многофункциональные центры Татарстана с 12 августа начнут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сам летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь и вальдшнепа в республике откроется 7 сентября.

«За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории Республики Татарстан независимо от района предполагаемой охоты», – отмечается в сообщении.

Выдача разрешений производится на основании таких документов, как заявление на получение разрешения, документ, удостоверяющий личность, охотничий билет и квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 5 августа МФЦ Татарстана начнут выдавать разрешения на охоту на барсука.

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