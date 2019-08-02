С 5 августа МФЦ начнут выдавать разрешения на охоту на барсука

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). МФЦ республики с 5 августа начнут выдавать разрешения на охоту на барсука в общедоступных охотничьих угодьях. Сам сезон охоты на зверя открывается с 15 августа и продлится до конца октября, информация опубликована на интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Услуга доступна гражданам, которые имеют охотничий билет единого федерального образца. Также при подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт и ИНН. Размер оплачиваемой госпошлины — 650 рублей, сбор за одну голову животного — 60 рублей.

«Получить услугу возможно и по доверенности, оформленной в простой письменной форме», — отмечается в сообщении.

Указом Президента РТ установлен лимит добычи барсука — 24 особи. Вести охоту можно в 11 общедоступных угодьях, в которых также установлены определенные количественные ограничения.

Ранее сообщалось, что многофункциональные центры РТ с 15 июля начали выдавать разрешения на летнюю охоту с подружейными собаками в общедоступных угодьях.

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