Минтранс России выступил за создание в стране сети высокоскоростных магистралей

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил задуматься над созданием в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, передает РИА Новости.

По словам главы Минтранса, ВСМ способны давать хороший результат при масштабировании. «Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории», – заметил он в разговоре с журналистами.

При этом Дитрих утвердительно ответил на вопрос одного из представителей СМИ, уверен ли он в необходимости реализовывать сразу несколько проектов ВСМ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань не закрыт, а находится на обсуждении.

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