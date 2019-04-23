(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Проект высокоскоростной магистрали Москва — Казань не закрыт, а находится на обсуждении. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщает ТАСС.

«Нет, не закрыт. Разве речь шла о закрытии проектов? Речь шла об обсуждении очередности их [ВСМ Москва — Казань и Москва — Санкт-Петербург] реализации», — приводит агентство слова вице-премьера России.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал проектирование высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что мотивом к принятию решения стала необходимость связать два крупнейших города страны высокоскоростным железнодорожным сообщением.

Целесообразность создания высокоскоростной магистрали Москва — Казань протяженностью 800 км обсуждается с 2013 года. Дорога смогла бы сократить время поездки из российской столицы в Казань с 11,5 до 3,5 часа.

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