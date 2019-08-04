Защитник «Рубина»: «Мы пропустили необязательный гол и заслуживали ничью»

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал проигрыш команды московскому ЦСКА со счетом 0:1.

«Думаю, получилась хорошая и качественная игра. Считаю, пропустили необязательный гол. Мне кажется, в этом матче мы заслужили ничью. Старались выиграть, вы сами все видели, шли всеми силами вперед, но так случилось – проиграли и двигаемся дальше. Где-то остановились, где-то, я думаю, начали закрываться, хотя во втором тайме мы шли вперед и атаковали, старались показывать хороший футбол», – рассказал защитник.

Кроме того, Данченко поблагодарил фанатов за поддержку: «Атмосфера была шикарная, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду. Они молодцы, что нас поддерживают и гонят нас вперед, спасибо большое за это».

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