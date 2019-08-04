«Рубин» потерпел первое поражение в чемпионате страны

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В матче четвертого тура чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле уступил столичному ЦСКА со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в конце первого тайма после великолепного по исполнению удара Чалова.

Новый сезон «Рубин» начал с новой, искрометной и умной игрой и на новом / старом стадионе – Центральном, который мгновенно подтвердил свою фартовость. Поэтому скучный и закрытый футбол прежнего наставника Курбана Бердыева стал забываться, а уход с шикарной «Казань Арены» стал для «Рубина» одновременно резкой экономией бюджета за счет аренды и большим пополнением зрительских рядов.

В прошлом сезоне за домашними матчами «Рубина» зачастую наблюдали всего 4–5 тыс. человек. Немудрено, что стадион «Казань Арена» по итогам 2018 года получил убыток в 6,18 млн рублей. А на матч с ЦСКА за трое суток до начала игры было продано 14 тыс. билетов при вместимости Центрального в 22 тыс. мест. В итоге к сегодняшнему утру удалось реализовать 17 тыс. билетов. Ведь народ голосует ногами – команда заиграла, и трибуны заполнились. Прошлый матч казанцев с «Ахматом» на Центральном посетили 11 тыс. 342 зрителя. Правда, дождливая погода все же не позволила собрать аншлаг. Зато пришел на футбол главный тренер хоккейного «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов с рядом своих подопечных.

Сегодняшний матч хозяева начали практически в том же составе, что и прошлый, только без приболевшего полузащитника Хвичи Кварацхелии, которого заменил земляк Бека Микелтадзе. В нападении же вместо Евгения Маркова вышел Видар Кьяртанссон, автор победного гола в ворота «Ахмата».

Сама игра к вящей радости зрителей началась с места в карьер, обе команды при первой возможности предпочитали атаковать, нежели обороняться. Чисто внешне чуть чаще мячом владели армейцы. Но в обороне обе команды играли предельно надежно, поэтому до голевых моментов дело долго не доходило. И все же первыми в середине тайма могли отличиться гости, перехватившие в какой-то момент инициативу и даже прижавшие казанцев к воротам. Очень мощную пятиминутку провел ЦСКА, в какой-то момент только голкипер Юрий Дюпин спас «Рубин» от верного гола, успев отбить опаснейший удар ногой. С большим трудом в итоге хозяева отодвинули игру от своих ворот. Тем не менее логика игры восторжествовала на 41-й минуте, когда после эффектного паса бразильца с российским паспортом Марио Фернандеса Федор Чалов не менее красиво с ходу пробил в ближнюю девятку, 0:1.

Естественно, с началом второй половины игры казанцы пошли вперед большими силами. Едва не забил на 54-й минуте Микелтадзе, под удар которого успел броситься защитник ЦСКА. Еще через шесть минут один на один выскочил Кьяртанссон, но и его выход защитники гостей нейтрализовали. Отойдя назад, москвичи время от времени ловили на контратаках летящих вперед казанцев, но натиск «Рубина» был впечатляющим.

Под рев переполненных трибун, протокол зафиксировал присутствие 20 тыс. 791 человека на игре – пять с лишним лет столько людей не приходило на футбол в Казани, прессинг хозяйских атак усиливался с каждой минутой, а армейцы отбивались всей командой. И в итоге сумели отбиться, нанеся «Рубину» первое поражение в чемпионате. Но язык не повернется за что-то критиковать хозяев: они вновь провели очень приличный матч, другое дело, что москвичам удался редкий по красоте гол. Да и в целом гости больше наиграли на победу.

После четырех туров в активе «Рубина» – 7 очков и третье место. В следующем туре 10 августа в Краснодаре казанцы сыграют с одноименным клубом.

«Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1).

Гол забил: Чалов (41).

Предупреждены: Микелтадзе, Уремович, Подберезкин – Ахметов, Бистрович, Обляков.

«Рубин»: Дюпин, Степанов, Уремович, Сорокин, Данченко, Могилевец (Кипиани, 65), Иг. Коновалов, Подберезкин, Микелтадзе (Марков, 81), Кьяртанссон, Давиташвили.

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