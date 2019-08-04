Егор Сорокин: «Сегодня нам не хватило голов»

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Рубина» Егор Сорокин разобрал эпизод с пропущенным в ворота «Рубина» голом. Встреча с ЦСКА завершилась поражением казанцев со счетом 0:1.

«Сегодня нам не хватило голов. Мне кажется, сегодня было достаточно ошибок. В моменте с голом в наши ворота я вовремя не сместился, Федя (Чалов – прим. Т-и) пробил и попал», – заметил Сорокин.

Вдобавок футболист сказал о своем видении причин большого количества ошибок, допущенных в обороне: «Это футбол, сегодня ошиблись, а завтра не будем ошибаться, мы стараемся не ошибаться, но так получается».

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