Артур Шипилов

4 августа 2019, 21:28

Спорт

Наставник ЦСКА: «“Рубин“ на кураже начал сезон, но наша сегодняшняя победа заслуженна»

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Спорт

Наставник ЦСКА: «“Рубин“ на кураже начал сезон, но наша сегодняшняя победа заслуженна»

Фото: Владимир Васильев

Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего казанскому клубу удается хорошо играть на старте чемпионата страны.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над казанским «Рубином» со счетом 0:1.

«Таких матчей будет много, легко очки никому не дадутся, все команды сражаются. “Рубин“ на хорошем игровом кураже проводит старт сезона, у него многое получается. Однако наша победа заслуженна. Можно было сыграть менее напряженно в концовке, если бы дважды забили в первом тайме. Тем не менее в таких матчах закаляется характер команды», – подчеркнул Гончаренко.

Также наставник армейцев рассказал, за счет чего «Рубину» удается хорошо играть на старте сезона: «Хорошая атмосфера, тренер объяснил, как действовать в атаке. Команда играет раскрепощенно. Они молодцы, проявили себя на протяжении первых туров». 

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