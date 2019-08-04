В России к началу августа собрали на 9,5 млн тонн зерна больше, чем за аналогичный период 2018-го

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Согласно оперативным данным Минсельхоза РФ на 1 августа текущего года, российские аграрии намолотили 54,2 млн тонн зерна, что на 9,5 млн тонн превышает показатель за аналогичный период 2018 года (44,7 млн тонн). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас в стране активно идет уборка зерновых и зернобобовых культур – пшеницы, ячменя, ржи, гороха. Кроме того, аграрии убирают такие масличные культуры, как рыжик и рапс, а также ранний картофели и овощи.

Речь о ходе уборочных работ в стране шла на селекторном совещании с руководителями региональных органов управления АПК, которое провел 2 августа первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«В ходе совещания было особо отмечено высокое качество урожая 2019 года», – говорится на сайте министерства.

Согласно информации профильного ведомства, в этом году кондиционность яровых зерновых и зернобобовых культур достигает почти 97%, что на 2% выше уровня прошлого года. Одним из ключевых факторов, позволивших добиться такого результата, стало использование семян, посевные качества которых строго соответствуют всем требованиям нормативно-технической документации.

Помимо прочего, участники совещания акцентировали внимание на необходимости обеспечения фитосанитарной чистоты продукции нового урожая, что позволит сохранить ее экспортный потенциал.

Наиболее высокие показатели по урожаю и темпам уборочных работ наблюдаются в Краснодарском крае, Курской области и Республике Крым. По росту урожайности зерновых и зернобобовых культур хорошую динамику показывают Республика Крым, Псковская, Ленинградская, Калининградская, Астраханская, Новгородская, Курская и Белгородская области, Удмуртская Республика.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», дождливая и прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы в Татарстане, темпы уборочной кампании в этом году ниже, чем в 2018-м.

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