Марат Ахметов: Дождливая погода пока не позволяет вести уборочные работы

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Дождливая прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы, темпы уборочной кампании в этом году ниже, чем в 2018-м. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, информируя о ходе уборочных работ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что на сегодня зерновые и зернобобовые культуры убраны с 88 тыс. га (6% от прогнозных площадей), намолочено 287 тыс. тонн зерна, урожайность 32,7 ц/га. При этом озимая пшеница обмолочена с 19% посевов этой культуры, средняя урожайность 34 ц/га, горох – с 18% (24 ц/га), озимая рожь – с 9% (30 ц/га), ячмень – с 5% (35 ц/га).

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, на аналогичную дату прошлого года в республике хлеба были убраны с площади 214 тыс. га и намолочено 643 тыс. тонн зерна при урожайности 30 ц/га.

«Ряд районов воспользовались благоприятными днями начала третьей декады июля и смогли убрать значительные площади», – заметил Марат Ахметов, докладывая о ходе уборочной кампании 2019 года.

Как сообщил министр, «Нурлатский район успел обмолотить 22% площадей», намолочено 25 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га. Аграрии Алькеевского района убрали 24% посевов, правда, пока здесь урожайность скромная – менее 26 ц/га.

Заинский район, как отметил Марат Ахметов, и в этом году организованно приступил к уборке – здесь зерновые и зернобобовые обмолочены с 7,2 тыс. га или с 19% их площадей. «Пока самая высокая урожайность у них [у аграриев Заинского района] – почти 46 ц/га», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.

В Спасском районе обмолочено 16% площадей, в Ютазинском, Апастовском и Азнакаевском, Сармановском районах – более 10%, Кайбицком – 10%.

В то же время, согласно данным министерства, в ряде муниципалитетов обмолочено менее 5% площадей зерновых и зернобобовых культур. В их числе Альметьевский, Нижнекамский, Новошешминский, Черемшанский, Камско-Устьинский районы.

Марат Ахметов напомнил, что в пяти районах республики прошли зональные семинары, где подробно обсуждались вопросы, касающиеся уборки урожая и других сезонных полевых работ. В этих семинарах участвовали около 700 руководителей и специалистов предприятий и организаций АПК. Чтобы успешно провести уборочную кампанию, важно соблюдение рекомендаций, которые были высказаны на этих семинарах, считает министр.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в Татарстане темпы уборочных работ сдерживает ненастная погода.

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