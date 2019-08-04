В работе Facebook и Instagram случился очередной сбой

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса DownDetector.

Пользователи Facebook’а столкнулись с полной недоступностью соцсети (34% жалоб), трудностями с загрузкой новостной ленты (33%) и невозможностью авторизации (32%). Проблемы затронули прежде всего Восточную, Юго-Восточную и Южную Азию (в частности, Индонезию, Малайзию и Японию), но также и страны Европы, государства Северной и Южной Америки, Австралию. В России с затруднениями столкнулись лишь немногие пользователи.

Число сбоев начало увеличиваться после 17 часов по московскому времени, затем упало до минимума, вновь сильно увеличилось около 19 часов, а потом снова стало снижаться.

У пользователей же Instagram’а трудности начались еще ранним утром по московскому времени, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Количество сбоев стало расти опять-таки после 17 часов, потом сократилось, но затем снова выросло около 19 часов.

При этом 70% юзеров столкнулись с трудностями с загрузкой новостной ленты (70%), проблемами с размещением постов (16%) и невозможностью авторизации (12%). Проблемы затронули прежде всего страны Северной Америки и Европы, но также и государства Южной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Российские пользователи, включая жителей Казани, тоже испытали ряд затруднений.

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