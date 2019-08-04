В работе Instagram произошел сбой

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). В работе соцсети Instagram произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к популярным интернет-ресурсам.

На сбой жалуются пользователи из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Сербии. Проблемы с доступом к соцсети начались около 5.17 по московскому времени.

Чаще всего пользователи отмечают проблемы с новостной лентой — об этом сообщил 41% жалующихся. У еще 32% возникли трудности с размещением постов, четверти сбой не позволяет просматривать сториз.

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