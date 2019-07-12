Названы сроки исчезновения наиболее массовых профессий в России

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Наиболее массовые сейчас в России профессии водителя автомобиля и продавца уже через десять лет окажутся заменены цифровыми сервисами.

Соответствующий прогноз сделал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве в Сколковском институте науки и технологий, передает ТАСС.

По словам Кузьминова, происходящая трансформация рынка труда обусловлена замещением элементов монотонного умственного труда алгоритмами.

Упомянув в качестве если не исчезающей, то теряющей востребованность профессию почтальона, ректор ВШЭ отметил, что через десять лет с вероятностью почти 90% исчезнет необходимость в водителях, охранниках, технических переводчиках и трех четвертях от общего числа продавцов.

При этом предстоящие перемены он назвал серьезным вызовом, так как исчезнуть могут две самые массовые профессии: «По 7 млн человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем».

На данный момент продавцы-кассиры являются наиболее востребованной профессией в России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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