Студент КФУ стал стипендиатом Президента РФ

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Одним из студентов, которые в новом учебном году будут получать стипендию Президента РФ, стал магистрант второго курса Высшей школы ИТИС КФУ Алексей Леухин. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Алексей Леухин является также сотрудником Лаборатории нейроморфных вычислений и нейросимуляции и работает над проектом по созданию протеза функционального отдела спинного мозга. Там он создает нейрональную симуляцию центрального генератора паттерна хождения с помощью собственного GPU нейросимулятора GRAS и нейросимулятора NEST.

Стипендию могут получать студенты очного отделения, начиная со второго курса бакалавриата, по специальностям или направлениям подготовки, которые входят в список приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики.

У претендентов на стипендию должны быть отличные отметки в зачетной книжке, научные публикации и выступления на конференциях.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что эксперты КФУ приняли участие в сельском финансовом фестивале в Марий Эл, где провели занятие по финграмотности для жителей деревни.

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