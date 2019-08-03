«Заплати налоги и спи спокойно»: эксперты КФУ обучили жителей марийской деревни финграмотности

(Мари-Турекский район Марий Эл, 3 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Эксперты Казанского федерального университета обучили основам финансовой грамотности жителей деревни Сардаяр Мари-Турекского района Марий Эл в рамках сельского финансового фестиваля.

Фестиваль проходит в рамках федерального проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

«Для жителей, живущих в отдаленных деревнях страны, где нет Интернета, а порой и телефонной связи, безусловно важно получать знания о том, как управлять своими средствами, и мы стараемся этими знаниями поделиться», — рассказал эксперт КФУ Айдар Туфетулов.

В рамках фестиваля Туфетулов совместно со своей коллегой из КФУ Чулпан Шавлеевой рассказали местным жителям марийской деревни о том, какие налоги нужно платить индивидуальному предпринимателю и как это делать грамотно.

В ходе лекции Шавлеева вспомнила фразу «Заплати налоги и спи спокойно», кроме этого она рассказала местным жителям о видах налогообложения при занятии индивидуальным предпринимательством.

Также эксперты казанского вуза рассказали о самозанятых, о том, какие они платят налоги.

«Мне бы хотелось отметить необходимость таких фестивалей для сельского населения. В первую очередь для того, чтобы они могли узнать о тех финансовых изменениях, которые происходят у нас в стране. И сегодняшний опыт говорит о незнании гражданами своих прав. Подобные мероприятия нужно проводить в каждом муниципальном районе», — отметила Чулпан Шавлеева.

На протяжении всего сельского финансового фестиваля работало семь тематических площадок, на которых деревенские жители познакомились с важнейшими темами в области финансовой грамотности, а также получили консультации специалистов по самому широкому кругу финансовых вопросов.

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