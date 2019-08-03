Из-за капремонта в Нижнекамске перекроют участок проспекта Химиков

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Из-за капремонта в Нижнекамске с воскресенья по вторник частично перекроют проспект Химиков, сообщает пресс-служба руководства Нижнекамского района.

При условии благоприятной погоды для движения автотранспорта будет закрыт участок от проспекта Строителей до кольца Вахитова по четной стороне.

Кроме того, из-за временных ограничений возможно изменение движения автобусов №№ 1, 10, 4, 5а, 25, 34, 56 и 59.

Самый протяженный проспект Нижнекамска будет усовершенствован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На восстановительные работы из федерального бюджета выделено 245 млн рублей.

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