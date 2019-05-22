Проспект Химиков в Нижнекамске поменяет свой облик за 245 млн рублей

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). На проспекте Химиков в Нижнекамске стартовал капитальный ремонт. Самый протяженный проспект Нижнекамска будет обновлен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели из федерального бюджета выделено 245 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В настоящее время «Татавтодор» ведет работы на участке от кольца по проспекта Вахитова и до улицы Баки Урманче, также подготовительные работы идут на отрезке от проспекта Строителей до улицы Корабельная.

Мэр города Айдар Метшин на выездном совещании рассказал, что планируется провести не просто капитальный ремонт дорожного полотна, но еще и обустроить прилегающую территорию.



Предыдущий ремонт на этом участке города проходил девять лет назад – в 2010 году, сейчас дорогу ждет новый большой ремонт. Как отметил мэр Нижнекамска, большое внимание будет уделено вопросам безопасности и комфорта как для автолюбителей, так и для пешеходов, будут также учтены и все вопросы доступной среды.



По краям дороги будут установлены бордюры, появятся газоны, произведут формовку зеленых насаждений, обновятся остановочные павильоны. Согласно проекту, также заменятся лампы освещения, появятся новые пешеходные переходы, а также установят дополнительные ограждения для безопасности.





Строители планируют завершить работы в октябре.



В предыдущие два года на территории республики в проекте «Безопасные и качественные дороги» участие принимали две агломерации – Казанская и Набережночелнинская, с 2019 года в программу вошел и Нижнекамск.



На реализацию проекта Нижнекамску выделено 480 млн рублей, которые будут направлены на строительство дороги по улице 30 лет Победы от проспекта Мира до улицы Табеева и на ремонт еще четырех участков. Работы по строительству дороги на ул. 30 лет Победы планируют завершить к осени данного года.

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